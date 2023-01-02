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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA

Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Çaykenarı Mahallesi Güzeller mevkisindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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