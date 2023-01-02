Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekibince kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Patlangıç Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar, durumu AKUT Fethiye ekibine bildirdi.

AKUT ekibince bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.