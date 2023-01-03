Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçenin Kargınkürü Mahallesi'nde oturan E.K'nin, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Fethiye JASAT Timi ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlının adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, Likya dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda da "Barınak yerlerinde bulunan büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararının bulunduğu tespit edildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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