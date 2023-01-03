Menteşe'de 3. etap TOKİ konutları ihalesi 15 Şubat'ta yapılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutları ihalesinin 15 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaova Mahallesi'ndeki 500 konut, cami ve 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri ihalesinin 15 Şubat'ta yapılacağını belirtti.

Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da yapılacak olan konutların kuralarının ise 28-29 Ocak'ta çekileceğini ifade etti.



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