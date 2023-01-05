Muğla'da öğrenciler matematik şenliğinde eğlenerek öğrendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da öğrenciler düzenlenen matematik şenliğinde hem eğelendi hem de öğrendi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde günlük yaşam problemlerinden ilham alınarak üretilen materyallerle öğrenciler için matematik atölyeleri düzenlendi.

Sekiz farklı istasyonda "eğlen, keşfet, öğren" sloganıyla gerçekleştirilen matematik şenliğinde, öğrenciler hem eğlenerek hem keşfederek matematik kazanımlarını pekiştirdi.

İlkokul 3. sınıf seviyesinden 80 öğrencinin yer aldığı etkinlik, 80 dakika sürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kurulan atölyelerde çeşitli oyunları öğrencilerle oynayarak, matematiğin eğlenceli dünyasını keşfeden öğrencileri kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında Muğla'da öğretmen ve öğrenciler için projeler yürütmeye devam ettiklerini belirten Çay, "matematiğin günlük hayattaki yeri konusunda, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak adına matematik atölyeleri, matematik oyunları, matematik şenliği, sergiler, animasyonlar ve birçok etkinlik düzenledik." dedi.

Çay, "Eğlen, Keşfet, Öğren" sloganıyla öğrencilerde matematik dersine karşı ilgi ve merak uyandıran Matematik Seferberliği etkinliklerinin yıl boyu devam edeceğini kaydetti.





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