Bodrum'da yelkenciler "Mandalin Kupası" için yelken açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Lapina ve Firmus Mandalin Kupası" yarışları başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından optimist ve ILCA sınıfında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan ve Ukrayna'dan 378 sporcu katılıyor.

İçmeler açıklarında kurulan parkurda yelken açan sporcular, en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edecek.

Türk yelkenciler için milli takım seçmeleri öncesi antrenman niteliğindeki organizasyon, 8 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek.

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