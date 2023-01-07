Muğla'daki müze ve ören yerleri 2022'de 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 102 bin 333 ziyaretçi ağırladı.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Bölgeye gelen turistler, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için de bölgeyi tercih ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, bölgenin tarihi zenginliklerinin yürütülen çalışmalarla turizme kazandırıldığını söyledi.

Ziyaretçilerin tarihi alanları gezerken çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı yakaladığını belirten Toprak, bundan dolayı Muğla'daki ören yerleri ve müzelerin ilgi odağı haline geldiğini kaydetti.

Toprak, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını ve 30 antik kentte kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede bine yakın arkeolojik sit alanı bulunduğunu vurgulayan Toprak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları sayesinde Muğla'nın kültürel yapısı daha da zenginleşti." dedi.

Toprak, müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısının her yıl katlanarak arttığına dikkati çekti.

2022'nin müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçiler açısından çok güzel geçtiğini dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Muğla'daki müze ve ören yerlerini 1 milyon 102 bin 333 ziyaretçi gezdi. Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 323 bin 436 ziyaretçi ile geçen yıl en çok ziyaret edilen müze oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, 'Kale Müze' olarak da bilenen Marmaris Müzesi 128 bin 652 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi ise 68 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı."

Toprak, ören yerleri arasında birinci sırayı 110 bin 604 ziyaretçiyle "hayalet köy" olarak da anılan Fethiye'deki Kayaköy'ün aldığını, altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran Sedir Adası'nı ise 105 bin 313 ziyaretçinin gezdiğini ifade etti.

- Ören yerlerinde yaklaşık bin kişi görev yapıyor

Ören yerlerindeki kazıların artması, yapılan düzenlemeler, kazı alanlarının daha fazla ziyaretçiye açılmasıyla Muğla'ya gelen turist sayısının artmasını beklediklerine işaret eden Toprak, bölgelerinde 4 ayrı noktada da su altı kazı çalışması yürütüldüğünü, gelecek yıllarda buraların önemli bir kültür faaliyet alanı haline geleceğini vurguladı.

Toprak, ören yerlerinde yaklaşık bin kişinin görev yaptığını sözlerine ekledi.





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