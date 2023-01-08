Fethiye'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli C.Y, ilçe otogarında düzenlenen operasyonla yakalandı. C.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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