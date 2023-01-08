Bodrum'da 60 yapı ruhsatı iptal edildi

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede daha önce verilen 60 yapı ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Cengiz İnşaat AŞ'ye satılan Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkii 306/1 parselde gerçekleştirilecek proje için, belediyeye eksiksiz olarak ibraz edilen belgelere istinaden 12 Aralık 2022 tarihinde verilmiş olan 60 yapı ruhsatının dün alınan kararla iptal edildiğini kaydetti.

Karar gereğince 9 Ocak'ta ilgili bakanlığın Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) sistemine girilerek ruhsatların iptal işleminin gerçekleştirileceğini belirten Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İptal gerekçemiz; söz konusu satışa konu arazi ile ilgili olarak hak sahipliği iddiasında bulunan bir grubun açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği 'Özelleştirmenin iptali kararının Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle uygulanmamasının, Anayasa'nın 138. maddesinde belirtilen, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bu kararların yerine getirilmesini geciktiremez' hükmüdür. İptal kararımız, yasal olarak yargı yoluna açıktır."



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