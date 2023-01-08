Kanuni'nin Rodos Seferi'nde konakladığı alanda kazı yapılacak

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MUĞLA (AA) - Kanuni Sultan Süleyman'ın 500 yıl önce Rodos Seferi sırasında Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde konakladığı alanda arkeolojik kazı gerçekleştirilecek.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Stratonikeia ve Lagina antik kentleri kazı ekibinin de bilimsel destek vereceği çalışmalarda Rodos Seferi ve dönemin imar faaliyetleriyle ilgili yeni verilere ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın ve askerlerin konakladığı yerlerden birisiyle ilgili ilk defa bilimsel kazı yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beylikler ve erken Osmanlı Dönemi ile ilgili mimari ve küçük buluntuların yoğun olarak bulunduğu Stratonikeia'ya çok yakın bir konumda yer alan Bozüyük otağında başlayacak bilimsel çalışmalar bölge tarihi, Osmanlı mimarisi ve 15. yüzyıldaki bölgeler arası ilişkilerin anlaşılması açısından da büyük önem taşıyor."

Açıklamada, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Bozüyük otağında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

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