AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Milas'ta gençlerle buluştu

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas ilçesinde "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Demir, Milli Savunma Komisyonu üyesi olduğunu ve savunma sanayinde yapılan hizmetlerden tüm vatandaşların gurur duyması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisinde son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi veren Demir, "Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz, yetenekli insanlarımız oralarda çalışıyorlar. 'Bizden istediğiniz bir şey var mı?' diye sorduğumuzda verdikleri cevap 'Sadece bize güvenin' oluyor. Biz, tüm gençlerimize güveniyoruz." dedi.

Gündemdeki muhalefetin aday tartışmasıyla ilgili bir soru üzerine Demir, şöyle konuştu:

"Altılı masayı görüyorsunuz. Bunlar ülkeyi eski vesayet günlerine geri döndürmek istiyorlar. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ülke yönetmenin ne demek olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok. Onlar istiyor ki IMF'ye tekrar borçlanalım, Doğu Akdeniz'deki tüm haklarımızdan vazgeçip enerji aramayalım, sınır ötesi terör operasyonları yapmayalım, milli savunma projelerimizi durduralım. Şehir hastanelerimizi kapatalım, teröristleri serbest bırakalım, yerli ve milli tüm projeleri rafa kaldıralım. Kıbrıs'taki haklarımızdan vazgeçelim. Kusura bakmayın, artık eski Türkiye yok. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oyla devletin başında göreceğiz. 6'lı masa dedikleri ve altının tamamen boş olduğu bir masada aylardan beri toplanıyorlar. Bütün millet görüyor. Buradan bir şey çıkar mı? Bakın şimdiden bunlar birbirine çelme atmaya başladı."

Konuşmanın ardından gençler Demir'e üzerinde Türk bayrağı figürü bulunan özel işlemeli bir tablo hediye etti.

Etkinliğe, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kaplan, Milas Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kalay'ın yanı sıra ilk kez oy kullanacak gençler katıldı.

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