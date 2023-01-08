Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir otomobilden ve evden cep telefonu, ziynet eşyası, bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.S. (27) olduğunu tespit etti.

Evden hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen şüphelinin İzmir'e gittiği belirlendi.

İzmir'de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.