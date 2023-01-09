Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dalyan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pansiyonda E.Ö. ve İ.T'nin uyuşturucu kullandıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı, 49 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



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