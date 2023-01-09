AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da partililerle buluştu

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Demir, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği mahalle başkanları değerlendirme toplantısına katıldı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu projesiyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına gireceğini söyledi.

Seçimlere hazır olduklarını ifade eden Demir, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunun başka bir şekli olamaz. Ben her konuşmamda ifade ediyorum, Sayın Devlet Bahçeli, hiçbir beklentisi olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürüyor. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bodrum Belediyesi'ni hediye edeceklerini, bunun bir hayal olmadığını dile getirdi.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

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