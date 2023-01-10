Muğla'da seyir halindeki tır yandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da seyir halindeyken yanan tırda hasar oluştu.

Yatağan-Aydın kara yolu Söğütcük Mahallesi Tüller mevkisinde Muzaffer Sarı idaresindeki 35 TKL 32 plakalı tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Yatağan itfaiye ekiplerince söndürülen yangın tırda hasara yol açtı. Dorsedeki boya, baharat, beyaz eşya ve yağ kullanılamaz hale geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.