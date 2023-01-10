Bodrum'un "deveci annesi"ne ilgilendiği iki devesi yoldaş oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mukaddes Yoldaş, günlerini iki devesini besleyerek ve bakımını yaparak geçiriyor.

Deve güreşlerine merak saran Yoldaş'ın oğlu, yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı iki deve ile Mumcular Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Develerden önceleri korkan Mukaddes Yoldaş, evlerinin bitişiğine inşa edilen iki ayrı ahırda hayvanları beslemeye başladı.

Şimdi 11 ve 12 yaşlarında olan "Karizma" ve "Yoldaş" isimli develer, Mukaddes Yoldaş'ın vazgeçilmezi oldu. Hayvanlarını çocuğu gibi sahiplenen, onlara zamanla daha da bağlanan Yoldaş, ilgisi ve sevgisi nedeniyle çevresinde "deveci anne" olarak anılmaya başladı.

Her sabah kalktığında ilk iş olarak hayvanlarına bakan, yemlerini ve sularını veren deveci anne, gün boyu da onlarla vakit geçiriyor. Gece yatmadan önce de mutlaka son kez kontrol eden Yoldaş, onlar rahat olunca kendisi de rahat ediyor.

- "Akşam, sabah yanlarından ayrılamıyorum"

5 çocuk, 7 torun sahibi Mukaddes Yoldaş, AA muhabirine, develerle yaşamanın zamanla kendisi için vazgeçilmez bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Yoldaş, "Anne, baba, evlat gibi seviyorum. Artık onlardan ayrılamam. Gece bile seslerini dinleyip duruyorum. Develer akıllı ve hisli hayvanlar. Ölene kadar onların arkalarından koşacağım. Akşam, sabah yanlarından ayrılamıyorum. Yanlarına oturup onlara bakıyorum. Misafirliğe bile çok fazla gitmiyorum, sadece onların yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bizim camiada bana 'deveci anne' diyorlar"

Deve güreşlerini çok sevdiğini ve her fırsatta hayvanlarıyla güreşlere katıldığını anlatan Yoldaş, şöyle konuştu:

"Bana zamanla alıştıkları için sözümü de dinliyorlar. Bu yıl fırsat buldukça güreşlere katılacağız. Benim sesimi duyunca daha hırslı ve güzel güreşiyor. Bizim camiada bana 'deveci anne' diyorlar. Onları güreşlerde yalnız bırakmayacağım. Ben onlardan ayrılamam. Güreş sırasında da onların yanında bekleyeceğim. Bakımları o kadar da zor değil ama çok özen ve dikkat istiyor. Organik keçi boynuzu (harnup), kuru incir, burçak, fiğ otu, deve dikeni, arpa gibi özel yiyeceklerle besliyoruz. Her dönem beslenme şekilleri farklı oluyor. Ona göre yiyecek veriyoruz."

- "Hep güreşlere katıldım"

33 yaşındaki oğlu Haşim Yoldaş da develeri evlatları yerine koyduğunu ve onları çok sevdiğini belirtti.

Develere "Karizma" ve "Yoldaş" adını verdiklerini dile getiren Yoldaş, "Devecilik benim için bir hastalık. Kendimi bildim bileli, 6-7 yaşlarından itibaren develerin içindeyim. Hep güreşlere katıldım, başından sonuna kadar da güreşleri takip ettim. 10 yıl önce de bir deve aldım ve bu şekilde devecilik hayalim başladı." dedi.

Annesinin de kendisi gibi deve tutkunu olduğunu ifade eden Yoldaş, "Onlar bizim için bir çocuktan farksız. Develeri ilk aldığımda annem korkuyordu ama zamanla alıştı. Şu an annemin bütün hayatı develeri oldu." diye konuştu.

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