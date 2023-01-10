Datça'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde düzenlene uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumalı Mahallesi'ndeki bir evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ve evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda bahçede dikili çok sayıda keneviri ile bir miktar uyuşturucu geçirildi, ev sahibi İ.K. (42) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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