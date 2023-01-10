Selden etkilenen Kumluca'da domates ihracatı hız kesmeden sürüyor

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ANTALYA (AA) - ALİ KARATAÇ/DURMUŞ GENÇ - Türkiye'de örtü altı yaş sebze ve meyve üretiminde önemli yeri olan Antalya'nın Kumluca ilçesinde yetiştirilen domatesler 27 ülkeye ihraç ediliyor.

Selin yaşandığı 12 Aralık'tan bu yana devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğu ve vatandaşların yaralarını sardığı Kumluca'da üreticiler hummalı bir çalışmayla domatesleri toplayarak ihracat için hazırlıyor.

Üretilen domatesler, dalından koparılarak kasalara yerleştiriliyor. Özenle kasalanan domatesler, kamyonlara yüklenerek hallere götürülüyor.

Kış döneminde özellikle ocak-şubat aylarında Türkiye'de tüketilen domatesin önemli bölümünün üretildiği Kumluca'dan 27 ülkeye domates ihraç ediliyor.

- "25 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleştiriyoruz"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, ilçede yaşanan selin ardından çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.

Kumluca'da, domatesin 1957 yılında dünya pazarına açıldığı ilk günden bu yana ihracatın devam ettiğini belirten Kökce, "Kumluca, örtü altı üretimin başkenti. Burada üretilen en kaliteli domatesleri 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Yaklaşık 25 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Örtü altı tarımın ilçede 55 bin dönüm alanda yapıldığını ifade eden Kökce, domates, biber, salatalık, kavun başta olmak üzere 70'in üzerinde ürünün üretimini yaptıklarını kaydetti.

Üretim modellerinin tamamen doğal ve ihracata yönelik olduğunu anlatan Kökce, şöyle konuştu:

"Üretimini yaptığımız ürünler iç piyasaya da gitse dış piyasaya da gitse hep ihracat ayarındadır. Bu ürünler çünkü çok ciddi inceleme ve analizlerden geçiyor. Bu nedenle biz ürünlerimizin aroma ve tadını ihraca yönelik hazırlıyoruz. Dünyada olmayan bir iklimimiz var. Tamamen bahar şartları altında bir üretim yapıyoruz. Üretimden toplamaya, kasalamaya, hazırlamaya, ihracata kadar birçok alanda yaklaşık 150 bin kişi bu sektörden geçimini sağlıyor. İstihdama katkı sağlıyoruz. Sadece Kumluca Hali'nden yıllık 800 bin ton yaş sebze çıkışı yapıyoruz."

Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Emre Durdaş ise dedesinden ve babasından devraldığı işi, üçüncü nesil olarak 30 yılı aşkındır süredir devam ettirdiklerini söyledi.

Sektörün hem üretim hem hal hem de ihracat kısmında olduklarını belirten Durdaş, "Müşterilerin taleplerine göre çalışma yapıyoruz. Burada özel üretimler yapıyoruz, ürün çeşitlerini ambalajlıyoruz. Yoğun olarak Balkan ve Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de büyük marketlere ve hallere ürün gönderiyoruz. Tarladan ihracata yaklaşık bin çalışanımızla istihdama katkı sağlıyoruz." dedi.

Durdaş, domatesler seradayken, hale girerken, pazara çıkarılırken sürekli numuneler alındığını ve laboratuvar ortamında incelendiğini sözlerine ekledi.

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