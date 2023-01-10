Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.E, F.E, İ.K, U.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş satışa hazır halde 1 kilo 325 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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