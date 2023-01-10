Marmaris Belediye Başkanı Oktay gazetecilerle bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

Çamlı Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programda konuşan Oktay, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Zorlu bir görevi kamu adına yapan basın mensuplarıyla her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini belirten Oktay, "Muğla'nın en genç belediye başkanı olarak sizlerle uyum içerisinde eleştirilerinizden de faydalanarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın takdirini kazanmak için gayret içindeyiz. Sizlerde bu gayretlerimizi kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Zorlu günleri geride bırakıyoruz çok şükür. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oktay, konuşmasında, 2023 turizm yılında beklentilerin çok iyi olduğunu, turizm kenti Marmaris'in çok güzel bir turizm sezonu geçireceğini kaydetti.

Programa katılan belediye başkan yardımcıları Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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