Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "cinsel saldırı, dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" gibi 21 ayrı suçtan 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, Yangı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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