Muğla'da arıcılık ürünleri işleme merkezi için şirket kuruldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da Apimuğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE, İnavasyon ve İşleme Merkezi kurularak çalışmalara başladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) koordinasyonunda, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Fethiye ve Milas ticaret ve sanayi odaları ile Marmaris, Bodrum ticaret odaları, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Teknopark AŞ yetkililerinin katılımıyla şirket kuruluşu imza töreni düzenlendi.

Muğla Teknopark'ta Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla düzenlenen tören öncesi MUTSO Genel Sekreter Yardımcısı Elvan Kocagöz, katılımcılara sunum yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı burada yaptığı konuşmada, merkezin kurulmasında Güney Ege Kalkınma Ajansının desteğinin önemine vurgu yaparak, 9 milyon liralık hibe desteğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını söyledi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer paydaşların birlikte çalışarak projeye omuz verdiğini belirten Tavlı, çalışmanın bir yıllık sürecinde özellikle arıcılara eğitim verilmesi yönünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin büyük emek harcadığını dile getirdi.

Özellikle tarım, arıcılık ve ticaret sektöründe bulunan firmaların bu proje etrafında toplanacağına inancının tam olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Merkezde arıcılıkla birlikte endemik bitkilerin, zeytinyağının, çam balının harmanlanacağı, bir araya getirilip sağlık ve tıp alanında kullanılacağı, sağlık turizminin de destekleyicisi olacak bir çalışma başlattık. Muğla'da başlayan bu hareket hem ulusalda yayılacak hem de ülkemize ihracat anlamında katkı sağlayacak. 2023 yılı içerisinde Muğla Arıcılar Birliğindeki ana inşaat yapıları tamamlandığında bu şirketleşme aşamasına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Daha da çok ivme kazanacak. 2023 Muğla ve Türkiye Yüzyılında Muğla'mıza, ülkemize yakışır bir çalışmanın karşılığını hep birlikte alacağız. Muğla markasının 13 ilçenin endemik ürünlerinin bir araya gelerek Muğla markasında harmanlandığı Apimuğla'nın kuruluşu hayırlı olsun."

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise arıcılık ve çam balında proje ekipleriyle 2019'da çalışma başlattıklarını, öncelikle apiterapik arıcılık ürünleri işleme merkezi fizilibilite raporu hazırladıklarını kaydetti.

Muğla'nın apiterapik arıcılık ürünleri AR-GE inovasyon ve işleme merkezi projesinde 10 proje ortağı ve 7 iştirakçinin yer aldığını vurgulayan Karakuş, "9 milyon 850 bin lira bütçeli projemiz Güney Ege Kalkınma Ajansının 2021 yılı güdümlü proje çağrısından 7 milyonluk destek almaya hak kazandık. Bu destek miktarı proje bütçemizin yaklaşık yüzde 70’lik kısmını karşılamakta. Bütçe revizyon talebimiz yüzde 15 oranında onay alarak güncel bütçemiz 11 milyon 327 bin lira oldu." diye konuştu.

Karakuş, şirket misyonunun Türkiye'de önemli bir yeri olan bal ve apiterapik ürünlerden marka değeri oluşturarak ulusal ve uluslararası platformda görünürlüğü sağlamak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şirket kuruluşu için paydaşlar imza attı.

Daha sonra proje kapsamında Teknopark'ta kurulan AR-GE merkezi protokol üyelerince gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.