Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasındaki denetiminde, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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