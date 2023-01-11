Bodrum'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının, sönmeden bırakılan soba kovasından çıktığı belirtildi.

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