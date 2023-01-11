Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Emek Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.