Bodrum'da kazada yaralanan belediye personeli yaşamını yitirdi

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, kasım ayında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan belediye personeli Zeynep Eriş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde 10 Kasım'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü belediye personeli Eriş, ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Muğla'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Üç çocuk annesi Eriş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bodrum Belediyesi Müsgebi Kafe'de çalıştığı öğrenilen Eriş'in ölümüne ilişkin Bodrum Belediye AŞ'den yapılan sosyal medya paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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