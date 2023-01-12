Emniyet Müdürü Dadaşoğlu, engelli ve yaşlıları ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, kentte yaşayan bazı engelli bireyler, rehabilitasyon merkezi ve huzurevinde kalanları ziyaret etti.

Dadaşoğlu, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki ile evlerinde ziyaret ettiği engellilere hediyeler verdi. Rehabilitasyon merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Dadaşoğlu, engellilerle masa tenisi oynadı.

Huzurevi ziyaretinde ise yaşlılarla sohbet eden Dadaşoğlu, şarkı ve türkü söyleyen yaşlılara eşlik etti.

Dadaşoğlu, barınma ve bakıma ihtiyaç duyan çocukların kaldığı sevgi evlerine de ziyarette bulundu.



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