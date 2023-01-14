Muğla'da geçtiğimiz yıl 143 bin hastaya acil sağlık hizmeti verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre geçtiğimiz yıl 87 112 ambulansı ile 143 bin 323 hastaya müdahale ederek acil sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Kentte, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına bildirilen vakalarda, kentsel ulaşım oranının 10 dakika olarak değerlendirilen vakaya ulaşımında yüzde 97, kırsal ulaşım oranı 30 dakika olarak değerlendirilen vakaya ulaşım oranında ise yüzde 95 gibi yüksek bir ulaşım oranı ile Muğla'nın kentsel ve kırsal tüm bölgelerinde hızlı ve etkin acil sağlık hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Kentte ulaşımının zor olduğu dar sokaklarda hızlı müdahale sağlayan 5 motorize ambulans ile 1844 hastaya, turizm bölgelerinde özellikle plajlarda daha hızlı müdahaleyi sağlayan 2 ATV ambulans ile 254 hastaya müdahale edildiği belirtildi.

Muğla'da 13 bin 417 hasta il içindeki hastaneler arasında sevk edilirken, 1576 hasta da il dışındaki hastanelere nakli sağlandı. Toplamda ise 143 bin 323 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.





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