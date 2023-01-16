Muğla'nın tarihi arastası öğrencilere ilham oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Okur Gezer Yazar Projesi kapsamında öğrenciler tarihi arastayı gezdi.



"Şehrin Sesleri" temasıyla yazacakları hikayeler için arastayı projeye rehberlik eden öğretmenleri eşliğinde dolaşan öğrenciler, çarşıda bakırcı, demirci, yağcı, kuru kahveci, köfteci gibi çok çeşitli meslekleri yarım asrı aşkın zamandır babadan oğula devam ettiren esnafla sohbet ederek hikayelerini dinledi.

Gözlemlerini, yaşadıkları şehrin seslerinden aldıkları ilhamla birleştiren öğrenciler, tarihi Konakaltı Kültür Merkezinde kağıda döktü.

Programda Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, okuduğu şiirlerin dizeleriyle öğrencilere Muğla’yı anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Geleceğin yazarları ile bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Çay, projeyle öğrencilerin yeni ufuklar kazanacağını söyledi.

Gelecek nesillerin daha donanımlı yetişmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Çay, "Ülkemizin kültürüne, tarihine sahip çıkıp şuurlu bir bellekle kendini en iyi şekilde ifade edecek bu gençler, okudukları kitaplara eleştirel bir bakış getirmekle kalmayıp yazdıkları yazılarla da geleceklerine daha sağlam adımlarla sahip çıkabiliyorlar. Bu projenin öğrencilerimize kazandırdığı güzelliklerle gurur duyuyorum." dedi.

Çay, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



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