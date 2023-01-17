Bodrum ve Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 2 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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