Muğla, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) tanıtılacak.

İstanbul'da 8-11 Şubat'ta 26'ıncısı düzenlenecek EMİTT fuarı hazırlıkları, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında valilik binasında yapıldı.

Toplantıya Tavlı'nın yanı sıra, Vali Yardımcıları Harettin Balcıoğlu, M. Suphi Olcay, İsmail Soykan, Ayhan Yazgan, Ali Yılmaz, Murat Sarı, Murat Kahraman ile Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, İl Sağlık Müdür Vekili Eriş Başaran Akça ile Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Sevinç katıldı.

Toplantıda fuar için yapılan çalışmalar ele alındı.

Tavlı, fuarda turizm çeşitliliklerinin tanıtımının yanı sıra Muğla'nın tescilli ürünlerinin sergilenip ziyaretçilere ikram edileceğini ifade etti.









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