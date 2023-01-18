Muğla'da 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 2'si ile 1 organizatör tutuklandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Alaburun açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ihraç askerler M.P, E.Y. ihraç zabıt katibi K.Ö. ihraç öğretmen M.U, servis şoförü G.E, ev hanımı E.B. ile organizatör ve kaptan F.Ü'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ü, K.Ö. ve M.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.