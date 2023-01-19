Muğla'da kahvehanede av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kahvehanede av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kabaağaç Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasındaki av tüfeğini getiren E.Ö, Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Apan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.