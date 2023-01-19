Öğrenciler Muğla türküsüne işaret diliyle klip çekti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencilerinden oluşan koro, yöresel türküleri işaret diliyle de yorumladı.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Muğla yöresi türkülerini hikayeleri ile gelecek kuşaklara aktarırken bölgedeki antik kentlerin de tanıtımını yapmak amacıyla "Elim Dilim Türküm Muğla" projesinde bir araya geldi.

Proje kapsamında sosyal sorumluluk gereği Türkiye'deki işitme engelli bireylere ulaşmak da hedeflendi.

Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk ve sınıf öğretmeni Kutay Yümer'in koordinesinde çalışan öğrenciler, işaret dili eğitmeni Fatma Yücel'den işaret dilini öğrendi.

Yörenin folklorunu ve halk oyunlarını da öğrenen öğrenciler, Milas ilçesindeki Heraklia Antik Kenti'nde kamera karşısına geçerek, proje kapsamındaki ilk klibi "Şu Milas'ın İçinde Ben Bir Tek Güldüm" türküsüne çekti.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Tuana Belger'in solo seslendirdiği türküye arkadaşları da eşlik etti. Türkü, koroda yöresel kıyafetlerle yer alan öğrenciler tarafından işitme engelliler için işaret diliyle de yorumlandı.

Denizin maviliğinin antik kentle bütünleştiği görsel güzellik ve öğrencilerin türküye işaret diliyle eşlik ettiği anlar dron ile de görüntülendi.

Proje çerçevesinde hazırlanacak klipler, Türkiye genelindeki işitme engellilere yönelik faaliyetleri olan derneklere de gönderilecek ve derneklerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sağlanacak.



- "İşitme engelliler Muğla türkülerinden haberdar olacak"

İşaret dili öğrenen Tuana Belger, AA muhabirine, klip için "Şu Milas'ın İçinde Ben Bir Tek Güldüm" türküsünü seslendirdiğini söyledi.

Çalışmadan dolayı heyecanlandığını ve katkısı dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Belger, "Türkülerimizi ve onların hikayelerini öğreniyoruz. İşaret dilini öğreniyoruz. Antik kentlere ve türkü evlerine geziler düzenleyip Muğlamızı daha yakından tanıyoruz. Gösterimizin video kayıtlarını işitme engelliler derneklerine yolluyoruz. Onların da Muğla yöresi türkülerinden haberdar olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Beren Sezen de işitme engellilerin de Muğla türküleri ile tanışması amacıyla yola çıktıklarını aktardı. Her biri adeta hazine olan türkülerin acıları, sevinçleri, özlemleri en iyi şekilde ifade ettiğini belirten Sezen, "Türküler bizi ortak bir duyguda birleştiriyor. Bizler işitme engelli arkadaşlarımızın da aynı duyguyu tatmalarını istedik. Onların da bu türküleri ve hikayelerini bilmelerini istedik." diye konuştu.

Şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun "Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım" sözlerini hatırlatan okulun öğrencilerinden Yiğit Yıldırım ise "Şair türkülerin güzelliğini anlatmış. Biz de bu proje sayesinde bu güzel türkülerle tanışıyoruz. Onları hissederek söyleme çalışıyoruz. Arkadaşlarım ve ben bu projede yer almaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bir sonraki türkü durağının ise meşhur "Ormancı" türküsüne konu olan Menteşe ilçesi Çaybükü Mahallesi'ndeki "Belen Kahvesi" olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.