Datça Devlet Hastanesinde kadın doğum servisi açıldı

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MUĞLA (AA) - Datça Devlet Hastanesi bünyesinde açılan kadın doğum servisinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Dilek Yağmur göreve başladı.

Yeni açılan serviste, görevine 11 Ocak'ta başlayan Dr. Dilek Yağmur'un takibindeki çiftin "Miraç" ismi verilen bebeği de 19 Ocak'ta dünyaya geldi.



Datça Devlet Hastanesi Başhekimliği hastanenin sosyal medya hesabından Miraç bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.



Paylaşımda, "Hastanemizde ilk defa sezaryen doğum ile Miraç bebek dünyaya gelmiştir. Hastamıza, yeni dünyaya gelen Miraç bebek ve ailesine, hekimimize ve Datça'mıza hayırlı olmasını diler, sağlıklı günler dileriz." denildi.





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