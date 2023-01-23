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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da Ticaret Odası yelken sporuna destek için tekne hediye etti

AA

Bodrum'da Ticaret Odası yelken sporuna destek için tekne hediye etti

MUĞLA (AA) - Bodrum Ticaret Odası (BODTO) yelken sporunu desteklemek için Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesine tekne bağışında bulundu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinde düzenlenen törene, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve BODTO yetkilileri katıldı.

Belediye Başkanı Yurt, yelkenciliğin Bodrum'a çok yakıştığını, bunun için destekte bulunan BODTO üyelerine teşekkür etti.

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ise daha önce de Bodrumspor Yelken Şubesine destek verdiklerini belirtti.

Bodrum'un yelken sporunda başarılı olduğuna dikkati çeken Kocadon, "Geçen günlerde Bodrumspor Yelken Şubesinin bizi ziyaretinde bu tekneyi alalım demiştik. Spora destek vermek için oda olarak görevimizi yaptık. Bodrum gençlerine hediye ettik. Umarım büyük başarılar elde edilir." dedi.

Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk de verilen desteklerinden dolayı Mahmut Kocadon'a teşekkür etti.

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