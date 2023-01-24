Datça'da asırlık okul binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 1929'da yapılan ve uzun yıllar ilkokul olarak kullanıldıktan sonra atıl durumda kalan bina, köy yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başladı.



Milli Eğitim Bakanlığınca kapalı köy okullarının tekrar canlandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Çeşme Köy Mahallesi'ndeki asırlık bina da restore edildi. 1929'da inşa edilen ve uzun süre ilkokul olarak kullanıldıktan sonra kapatılan bina, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.



Eski okulun atölyeye çevrilen sınıflarında seramik kursu açıldı. Yaşam merkezine gelen kursiyerlere, çamuru sanata dönüştürmenin püf noktaları öğretiliyor. Çeşitli tekniklerle üretilen seramik ürünler, fırınlarda pişiriliyor. Kadınların hünerli elleriyle sırlama işlemleri yapılan seramikler, satışa hazır hale getiriliyor.



Datça Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen Şebnem Çaylan, 24 kursiyerin katılımıyla ekim ayında başladıkları derslerin mayıs sonuna kadar devam edeceğini söyledi.



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