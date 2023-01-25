Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de bulunduğu Bodrum Kalesi'nin ziyaretçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre iki kat artarak 324 bin oldu.

Bodrum'un simgesi haline gelen ve 2016'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. "St. Jean Şövalyeleri'nin kalesi" olarak da bilinen kalede birçok kule yer alıyor.

Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı, Doğu Roma Gemisi, Nefertiti'nin Altın Skarabe Mührü, Altın Kadeh ve Bronz Mermer Gözler gibi nadide eserlerin sergilendiği Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, Sikke ve Mücevherat Salonu ile Karyalı Prenses Salonu da turistlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.



Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hande Savaş, AA muhabirine, kaleye her yıl yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin gemi batıklarını da görme imkanı bulduğuna işaret eden Savaş, "Kalemizde oldukça ender buluntular var. Su altı müzesi olduğumuz için ziyaretçilerimizin bu alanlara ilgisi oldukça yoğun oluyor. Bütün teşhir salonlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı restorasyon çalışması sayesinde yenilendi." dedi.

Mevcut batık salonlarının güncellenip geliştirildiğini, daha önce gün yüzüne çıkmamış, müzenin uzmanlarınca gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılmış eserlerin de yeni sergi salonlarında ziyarete açıldığını anlatan Savaş, şöyle devam etti:

"Yenilenen kalemizi gezen ziyaretçiler tarafından oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Çok da beğeni topluyor. Biz de bunun için çok memnun oluyoruz. Bodrum Yarımadası'nın tarihi açısından önemli kara kazıları da gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Karyalı Prenses Sergi Salonu. Bu salon da özellikle ilgi çekiyor. Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı gibi çok özel batık sergilerimiz var. Oldukça ilgi gören salonlarımız arasında. Bodrum Yarımadası genelinde müze uzmanlarımız tarafından yürüttüğümüz sondaj kazılarında da özel buluntular elde ediyoruz. Bunları da yeni açılan teşhir salonlarımızda ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz."

- "Salonlarımız dikkati çekiyor ve merak uyandırıyor"

Savaş, ziyaretçi sayısı açısından 2022'nin iyi geçtiğini belirterek şunları kaydetti:



"2022'de salgın tedbirlerinin ortadan kalkmış olması ve yenilenen salonların ziyarete açılmasıyla ziyaretçi sayımızı iki kat artırdık. Müze 2022'de 324 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerden çok büyük ilgi gördük. Yeni açılan salonlarımız dikkati çekiyor ve merak uyandırıyor. Bodrum Kalesi başlı başına özel bir yapı, bir anıt eser ve Bodrum'un simgesi. Kale içinde yer alan müze ülkemizin tek su altı müzesi. Dünyanın da önemli su altı arkeoloji müzelerinden bir tanesi. Çok ilgi gören bir alan."



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