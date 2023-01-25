Muğla'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kazalarına sebep olabilecek hata ve ihlaller konusunda denetim yaptı.

Mustafa Kemal Bulvarı, Maliye Kavşağı'nda gerçekleştirilen drone destekli denetimde ışık ihlali yapan hatalı sürücüler tespit edildi.

Kasksız motosiklet kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konularında da denetim gerçekleştirildi.

Ekipler kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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