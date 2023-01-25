Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

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MUĞLA (AA) - Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yarın gerçekleştirilemeyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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