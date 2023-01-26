Muğla Valisi Orhan Tavlı İdyma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, İdyma Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baran ve Kazı Başkan yardımcısı Dr. Nil Dirlik Deniz, antik kentte yürütülen arkeolojik kazı ve konservasyon çalışmaları hakkında Tavlı ve beraberindeki heyete bilgi verdi.
Kazı çalışmalarında bulunan eserler ve yapı kalıntıları hakkında edinilen bilgilerle kentin 2 bin 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtildi.
Surlarla çevrili olan Antik kentte geçtiğimiz yürütülen çalışmalarda Kent Meclisi Binası (Bouleuterion), kutsal alan ve doğu mekanların kazıları gerçekleştirilerek önemli verilere ulaşıldı.
Tavlı, Muğla'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ve çıkarılan eserlerin turizme kazandırılmasıyla tarih ve kültür turizminde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Muğla'nın Türkiye Yüzyılında tarih ve kültür turizminin başkenti olmasının hedeflendiğini belirten Tavlı, arkeolojik kazı çalışmalarına verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.
Tavlı'ya incelemelerinde Vali Yardımcısı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcısı ve Ula Kaymakam Vekili Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelik, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu ve Gökova Muhtarı Ulaş Bavut eşlik etti.