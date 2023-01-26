Akdeniz Kupası Kürek Yarışları, Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirildi

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MUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışları, Köyceğiz Gölü'nde yapıldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 4 bin metrede büyük erkekler, hafif kilo büyük erkekler, 23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı hafif kilo erkekler, büyük kadınlar, hafif kilo kadınlar kategorilerinde 50 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Vekili Ömer Ölmez, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, federasyon temsilcileri ve protokol tarafından verildi.

Akdeniz Kupası Kürek Yarışları'nda Fenerbahçe, kadın ve erkeklerde birincilik kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde 54 puanla Fenerbahçe birinci, 39 puanla Galatasaray ikinci, 5 puanla Hereke Nuh Çimento üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise 27 puanla Fenerbahçe birinciliği, 10 puanla Galatasaray ikinciliği, 3 puanla Şişecam Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise dört kulübün katılımıyla gerçekleştirilen yarışların güzel geçtiğini belirterek, "Akdeniz Kupası sezonumuzun ilk yarışı. Kulüpler sporcularını görüyor, ekiplerini görüyor. Sporcular kendi performanslarını değerlendiriyor. 1 ay sonraki Türkiye Kupasına hazırlık niteliğindeki yarışlar. Hava güzeldi çocuklarımız iyi performans sergiledi." diye konuştu.

Ertürk, 1 ay sonra Köyceğiz'de yapılacak Türkiye Kupası yarışlarına sporseverleri davet etti.



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