Muğla'da öğrenciler yarıyıl tatilini kış okullarında değerlendiriyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında açılan kurslara çok sayıda öğrenci katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, kış okulunda öğrencilere bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında ücretsiz kurs verildiğini söyledi.

Çay, kış okullarında matematik ve İngilizce derslerinde düzenlenen kurslara 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin katılabildiğini belirterek, "Bir öğrenci isterse her iki ders için kursa başvuru yapabiliyor. İki kursa katılan öğrenci, haftalık 20 saat, iki haftada ise toplam 40 saat ders almış olacak." dedi.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ise bilim ve sanat alanlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilerin katılabildiğini anlatan Çay, bu kurs programında öğrencilerin 16 saatlik atölye programlarından yararlandığını kaydetti.

Çay, robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda açılan kursların öğrencilerin hem bilimsel ve akademik becerilerini geliştirmelerine hem de kültür, sanat ve spor alanlarında beceri sahibi olmalarına olanak sağladığını vurguladı.



Bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programının günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak gerçekleştirildiğini aktaran Çay, şunları kaydetti:



" Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebiliyor. Haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabiliyor. Ayrıca bu yıl Bakanlık tarafından yarıyıl tatiline özel dijital materyaller hazırlandı. Bakanlık, yeni dijital eğitim materyallerini, karnelerin verileceği 20 Ocak itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sundu. Aynı zamanda kurslarda kullanılan dijital materyaller, her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı."



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