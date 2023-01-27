Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen, gemiye alınarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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