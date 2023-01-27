Muğla'da devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Milas-Söke kara yolunda Ümit Avcu yönetimindeki 35 AFZ 280 plakalı balık yemi yüklü tır, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerce tırdan yaralı çıkartılan sürücü, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.