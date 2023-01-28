AA muhabiri Ali Rıza Akkır, dünyaevine girdi

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MUĞLA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır, Zeynep Başpınar ile evlendi.

AA muhabiri Akkır, memleketi Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Bahçelievler düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Zeynep Başpınar ile hayatını birleştirdi.

Düğüne AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

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