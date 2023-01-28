Muğla'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yüksel Karatop idaresindeki 48 AFK 740 plakalı otomobil, Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda virajı alamayarak yolun karşısındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü ve Esma Karatop, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esma Karatop müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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