Akyaka'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü,



Kuyucak Obrukalanı mevkisinde F.E'nin yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi.



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