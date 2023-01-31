Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 4 ay süren istihbari bilgilerle suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanların yakalanması için Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, çok miktarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu ve 1535 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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