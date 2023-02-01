YKEÜTAŞ arkeologları, Arkeologlar Derneği Muğla Şubesine üye oldu

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MUĞLA (AA) - Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi Başkanı Selim Yiğit, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YKEÜTAŞ) kurtarma kazılarında görev yapan arkeologlar ile Çakıralan Kazı Evi'nde bir araya geldi.

Arkeologlar Derneği Muğla Şubesinin kuruluş amacı hakkında bilgi veren Yiğit, amaçlarının kültürel mirası gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere güvenle devredilmesi için çok önemli bir görev üstlenen arkeologların özlük haklarının geliştirilmesi, iş imkanlarının artırılması ve şartlarının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Kültürel mirası bilimin ışığında ortaya çıkarılmasına, tanıtılmasına ve korunmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Yiğit, "Hem genel merkezimizde hem de şubemiz bulunan illerde dernek faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Her şeyin daha iyi olması, daha iyi yerlerde görev almanız için uğraş veriyoruz. Sahada aktif rol alan, arkeoloji için önemli katkılar sunan meslektaşlarımızın bizimle birlikte olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Yiğit, konuşmasının ardından Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında ve YK Enerji desteğiyle sürdürülen YKEÜTAŞ kurtarma kazılarında görev alan arkeologların sorularını yanıtladı.

YKEÜTAŞ kurtarma kazılarında görev alan arkeologlar, üyelik formlarını doldurup teslim ederek Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi’ne üye oldu.





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